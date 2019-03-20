Disney и 21st Century Fox завершили слияние стоимостью 71 миллиард долларов

Компания Walt Disney Company завершила процесс покупки кинокомпании 21st Century Fox, заплатив за нее 71 миллиард долларов.

Об этом сообщается на сайте Disney.

По договоренности, Disney получит киностудию 20th Century Fox, телевизионные сети National Geographic, Sky и FX, 30% долю стримингового сервиса Hulu, а также авторские права на мультсериал "Симпсоны", фильмы "Люди-X", "Аватар" и другие кинофраншизы.

В результате сделки создадут новую компанию New Fox, в которую войдет вещательная компания Fox Broadcasting, региональные телестанции Fox TV, а также кабельные каналы Fox Sports и Fox Newи.

О намерении Walt Disney Company выкупить 21st Century Fox стало известно в конце 2017 года.

Также сообщалось, что медиамагнат Руперт Мердок передаст своим шестерым детям 12 миллиардов долларов от данной сделки.

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