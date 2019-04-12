МЭРТ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 2,8% с 3%

Министерство экономического развития и торговли ухудшило прогноз роста реального валового внутреннего продукта Украины до 2,8% с 3% в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные в макроэкономическом обзоре Министерства финансов, размещенном на сайте ведомства, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом прогноз номинального ВВП в текущем году улучшен до 4 трлн 80,2 млрд грн с 3 трлн 946,9 млрд грн.

Прогноз роста реального ВВП в 2020 году сохранен на уровне 3,8%, 2021 году - 4,1%.

МЭРТ также улучшил прогноз курса гривни до 29 грн/долл с 29,7 грн/долл в 2020 году и до 29,8 грн/долл с 30,4 грн/долл в 2021 году.

Прогноз курса гривни в 2019 году сохранен на уровне 28,2 грн/долл.

Как сообщалось, МЭРТ ориентировочно оценило рост реального ВВП Украины в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,2% (+/- 0,2 процентного пункта).

По оперативным данным Государственной службы статистики, ВВП Украины в 2018 году вырос на 3,3%.

Госбюджет-2019 построен на прогнозе роста экономики на 3%, однако Нацбанк ожидает его увеличения только на 2,5%, а Всемирный банк недавно ухудшил свой прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 2,7% с 2,9%.

Напомним, 9 апреля МВФ обновил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год на уровне 2,7%.