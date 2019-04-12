Гереги инвестировали в свой агробизнес 6 миллиардов

Галина и Александр Гереги

Группа компаний "Эпицентр К" инвестировала в аграрное направление 6 миллиардов гривень и планирует инвестировать еще 2,5 миллиарда гривень в элеваторное хозяйство.

Об этом сообщила совладелица компании Галина Герега на Форуме развития инновационных производств в Белой Церкви, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы инвестировали в аграрное направление 6 млрд грн, еще 2,5 млрд грн нам нужно для завершения элеваторного проекта - там не только наши средства, но и кредитные. В прошлом году начали строительство трех элеваторов и реконструкцию шести. Поэтому сейчас рассчитывать еще на какие-то большие инвестиции нереально", - сказала она.

По словам Гереги, компания также намерена развивать молочное направление.

"Животноводство у нас есть – 20 молочных ферм, но объемы небольшие. В будущем планируем развивать отрасль. Есть вопрос переработки молока. Пока мы не инвестировали в животноводство, но обсуждаем это", - сказала она.

Герега рассказала, что "Эпицентр" также отложил проект по переработке масличных в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке масличных.

"На сегодня масличная отрасль падает, поскольку производители не могут договориться между собой и просто валят рынок. Поэтому мы приостановили ход в переработку в масличной отрасли, но в будущем будем делать что-то интересное", - пояснила она.

Герега добавила, что "Эпицентр" активно внедряет новые технологии, в частности, обновляет технику, инвестирует в лабораторию и точное земледелие.

"Кроме того, у нас есть деревообрабатывающий завод в Ивано-Франковской области. Сейчас он выпускает много продукции, большой процент идет на экспорт, а часть – на продажу в "Эпицентре", - добавила она.

Напомним:

Гереги инвестировали 3 миллиарда гривень в строительство завода по производству керамической плитки в селе Калиновка Киевской области.

В марте Герегам разрешили купить активы "Оболони" в Хмельницкой области.

"Эпицентр К" заключил лизинговое соглашение с компанией "ОТП Лизинг" на финансирование сельскохозяйственной техники на 14 млн долларов сроком на пять лет, а также контракт о строительстве пяти элеваторов с польским производителем комплексных зернохранилищ Feerum S.A. общей стоимостью около 50 млн евро по "кредиту поставщика" (15% аванса, 85% - выплаты в течение пяти лет).

"Эпицентр К" обрабатывает свыше 111 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году. Первый строительный гипермаркет компании был открыт в Киеве в декабре того же года.

Группа развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 26 февраля 2018 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (81,1%), Галина Герега (18,7%) и Татьяна Суржик (0,055%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.