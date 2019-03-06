Ведение бизнеса: правительство одобрило ряд важных изменений

Правительство в эту среду отменило 149 устаревших актов и ряд требований, что позволит уменьшить давление на бизнес.

Об этом в Facebook сообщил первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

В частности, по его словам, сегодня правительством было:

Отменено 149 устаревших актов 1993-1997 годов, которые создают правовые коллизии и лишнюю нагрузку на бизнес.

Инициировано совершенствования лицензирования хозяйственной деятельности для устранения бюрократических преград при использовании лицензий. Законопроект в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду.

Отменено обязательное требование ведения "Книги жалоб и предложений".

По словам министра, это "советский рудимент, который не защищает потребителя, но создает дополнительные расходы для предприятия и возможности для злоупотреблений со стороны проверяющих органов". Принятое решение, по словам министра, позволит высвободить 125 млн грн ежегодно — эти средства инвестируют в развитие бизнеса.

Отменено максимальную надбавку в 10% на медицинское оборудование, которое закупается за средства госбюджета.

"Надбавка привела к искусственному дефициту на украинском рынке качественных медицинских изделий и оборудования для применения в терапии орфанных заболеваний", — прокомментировал такое решение Кубив.

Разрешено иностранцам оформлять долгосрочные визы в департаменте консульской службы МИД без выезда с территории Украины.

"Это упростит привлечение высококвалифицированных специалистов как в частном секторе, так и в независимые наблюдательные советы государственных предприятий", — заметил Кубив.

Утверждены критерии рискованности предприятий для различных сфер, "чтобы проверяющие органы приходили с проверками только в строго определенное время и с четко определенными требованиями".

Кубив также напомнил слова президента о том, что Украина станет новой инвестиционной Меккой и войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business

"Сегодня мы на несколько шагов приблизились к этой цели — провели 8-й дерегуляционный Кабмин", — написал министр экономики.

Напомним, что на октябрь 2018 Украина демонстрировала рекордно низкие темпы привлечения инвестиций. В то же время ее позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса — Doing Business — росли. Так, в 2018 году Украина поднялась с 76-го на 71 место в этом рейтинге и продемонстрировала прогресс по 6-ти показателям.

Экономическая правда