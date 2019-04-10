В Приватбанке объяснили, почему их сервис отправлял на сайт Зеленского

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Сервисом мгновенных платежей LiqPay государственного Приватбанка попытались воспользоваться для рекламы кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Ситуацию прояснила глава пресс-службы ПриватБанка Инна Музычук.

Некоторые пользователи со вчерашнего дня при попытке оплатить что-то в интернет-магазине через сервис liqpay оказывались на сайте Зеленского.

Музычук объяснила, что официальным ресурсом LiqPay является liqpay.UA, а перенаправление на сайт Зеленского осуществляет не ПриватБанк, а владелец домена liqpay.COM.

Такая переадресация при оплате происходит только в тех интернет-магазинах, которые используют на своих сайтах устаревшие с лета 2017 года протоколы подключения к Liqpay.

Владельцам интернет-магазинов рекомендовано обновить протоколы и пользоваться официальным сервисом ПриватБанка, резюмировала Музычук.

МС Today пишет, что за последние сутки 818 магазинов пытались провести оплату с использованием ссылки на сайт liqpay.com. Всего же у сервиса больше 29 тыс. активных клиентов.

Источники издания в Приватбанке рассказали, что домен liqpay.com принадлежит экс-зампредправления банка и экс-главе Центра электронного бизнеса Александру Витязю.

По словам источников, Витязь "все еще обижен на государство" за национализацию и конфискацию акций, и переадресация - провокация с его стороны с целью подчеркнуть некомпетентность текущей IT-команды банка.

Liga.net обратилась к Александру Витязю. Прямые вопросы о владении доменом тот комментировать отказался.

"Уточните у банка, почему он пользуется чужой собственностью", - ответил предприниматель.

В комментариях к Facebook-записи Музычук клиенты LiqPay пишут, что им никто не говорил о необходимости смены протоколов.

Один из них рассказал МС Today, что подключился к платежному шлюзу полтора месяца назад, и его тоже никто не предупреждал о неактуальности liqpay.com. То, что интернет-ресурсы используют устаревшие с лета 2017 года протоколы подключения к Liqpay, – всего лишь отговорка, по его мнению.

Представители провайдера Lanet тоже пишут, что их никто не уведомил о смене домена. Более того, они указывают, что на официальном сайте "ПриватБанка" все ссылки ведут на liqpay.com.

Напомним:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации"Приватбанка".

Победитель первого тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему олигарху Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк", и что ему все равно, что будет с Коломойским.



Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского, который потребовал вернуть ему акции Приватбанка.

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