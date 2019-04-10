Во Львове на месте музея построят гостиницу Hilton

Во Львове на месте закрытого музея в парке имени Богдана Хмельницкого планируют построить гостиницу, по предварительной информации — Hilton.

Об этом со ссылкой на заявление городского головы Львова Андрея Садового сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы приняли решение: во Львове хотят построить гостиницу, кажется, Hilton. Там должна быть половина здания – классическая гостиница, половина здания – апарт-отель. Это должно быть здание высокого архитектурного уровня – произведение искусства", – сказал Садовой.

По его словам, застройщик согласился профинансировать реконструкцию парка отдыха и культуры им. Б. Хмельницкого.

Согласно тексту решения от 20 сентября 2018 года, Львовский горсовет согласовал продажу земельного участка площадью 1,06 га по ул. Лыжвьярской, 1 во Львове ООО "Апартготель" за 18,52 млн грн.

Согласно градостроительным условиям, высота здания не должна превышать 34 м. Площадь застройки составляет ориентировочно 1,6 тыс. кв. м. Общая площадь апартаментов – 8,3 тыс. кв. м (это 157 апартаментов). Инфраструктура объекта также будет включать подземный паркинг площадью 1,4 тыс. кв. м.

ООО "Апартготель" создано в 2016 году. По данным Единого госреестра, участниками компании являются Ростислав Заремба, Степан Стойко (у каждого – 49,3%) и Роман Попко (1,3%).

Уставный капитал компании на апрель 2019 года составляет 5,07 млн грн.

Ранее совладелец гостиницы Hilton в Киеве Борис Фуксман сообщал, что расширение сети Hilton пока не планируется из-за слабого потока иностранных и внутренних туристов.

Пятизвездочная гостиница Hilton Kyiv, ставшая первой гостиницей компании Hilton Worldwide и сети Hilton Hotels & Resorts в Украине, открыта 26 марта 2014 года.

Однако в марте 2019 года суд закрыл часть столичной гостиницы Hilton до полного устранения нарушений, выявленных столичной Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

Бренд Hilton Hotels & Resorts — один из 10 ведущих брендов компании Hilton Worldwide, основаный в 1919 году — на март 2019 года объединяет 586 гостиниц в 94 странах.