Суд закрыл часть отеля Hilton в Киеве

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Суд частично остановил эксплуатацию помещений гостиницы Hilton в Киеве до полного устранения нарушений, выявленных столичной Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

Об этом свидетельствует постановление Окружного админсуда Киева от 18 марта, пишут "Наші гроші".

Суд остановил эксплуатацию технического этажа отеля, помещений кафе на 7 этаже, предприятия розничной торговли, "Спа Центра", помещения "Укрэксимбанка", помещений электрощитовых, помещений подземного паркинга отеля и др.

В октябре 2018 года ГУ ГСЧС в Киеве провело проверку отеля "Хилтон", в результате которой было установлено, что помещение эксплуатируется с нарушением правил и норм пожарной и техногенной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.

В частности, для обеспечения подъезда пожарных машин и доступа пожарных автолестниц или автоподъемников в любое помещение отеля не устроены круговые проезды с соответствующей шириной и радиусом поворота.

В жилых апартаментах не проведено устройство внутриквартирных пожарных кран-комплектов.

Нарушены минимальные противопожарные расстояния от здания отеля до рядом стоящего здания, а коридоры гостиничной части облицованы горючим материалом с неопределенными показателями горючести.

Кроме того, пути эвакуации загромождены мебелью, материальными ценностями, электрощитовые засорены и загромождены посторонними предметами, эксплуатируются как складские помещения.

Как сообщает издание, большинство выявленных ГСЧС нарушений является следствием нарушений, допущенных чиновниками и заказчиками строительства еще при разработке проектной документации.

Отель принадлежит ООО "Международно-Деловой Центр", которое на 50% принадлежит ООО "Альянс Технологий" и ООО "Трайверт Инвестмент Компани", конечными владельцами которых являются Александр Роднянский, его двоюродный брат Борис Фуксман и Лили Фишельсон.

Еще 50% "МДЦ" принадлежит ООО "Консалтинговая компания "Партнер" и ООО "Концептпроект".

Основателем "Концептпроекта" является кипрская компания Витрола Холдингс Лимитед" (Vitrola Holdings Limited), а конечным бенефициарным владельцем значится Евгений Бесараб.

Основателем "Консалтинговой компании "Партнер" является белизская компания "Салба Холдингс Лимитед" (Salbay Holdings Limited), конечным бенефициарным владельцем - Павел Потеруха.

Напомним, что Роднянский и Фуксман выкупили половину прав у компании, управляющей отелем Hilton, у компании "St Sophia Homes" в марте 2010 года.