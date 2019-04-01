Российский "Газпром" назначил новых топ–менеджеров

В руководстве "Газпрома", из которого в феврале ушли сразу два заместителя председателя правления Алексея Миллера, произошли новые масштабные кадровые перестановки.

Об этом сообщает РБК.

В отставку ушли член правления Сергей Прозоров в связи с выходом на пенсию и зампред правления Андрей Круглов, который курировал финансы, — в связи с переходом на государственную службу.

Зампредом правления "Газпрома" вместо ушедшего в отставку в феврале Александра Медведева (курировал экспорт) назначена глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

Кроме экспорта в дальнее зарубежье Бурмистрова теперь будет заниматься и ближним зарубежьем, отметил один из собеседников издания.

Еще одним зампредом стал член правления Олег Аксютин, на новом посту он будет отвечать за вопросы стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестиционной программы, закупочной деятельности "Газпрома".

Зампред правления Виталий Маркелов будет курировать производственный блок, включая разведку, добычу, транспортировку и подземное хранение, переработку углеводородов и сбыт на внутреннем рынке, электроэнергетику, а также вопросы взаимодействия с органами власти.

Свой пост оставил начальник юридического департамента, член правления "Газпрома" Игорь Федоров. Вместо Федорова членом правления "Газпрома" и руководителем департамента назначен Сергей Кузнец, занимавший должность заместителя начальника этого департамента.

Напоминаем:

В феврале заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, отвечающий за внешний рынок, был освобожден от этой должности.

Аналогичное решение принято в отношении зампреда правления компании Валерия Голубева, курирующего внутренний рынок.