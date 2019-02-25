"Газпром" уволил двух топ–менеджеров
Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, отвечающий за внешний рынок, освобожден от этой должности. Аналогичное решение принято в отношении зампреда правления компании Валерия Голубева, курирующего внутренний рынок.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома", передает РБК.
Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в ФК "Зенит", уточнили в компании. 22 февраля он был назначен на посты президента и гендиректора футбольного клуба.
От должности освобожден также начальник департамента 307 (департамент добычи) Всеволод Черепанов. В сообщении "Газпрома" уточняется, что Черепанов продолжит работу на другой должности в группе "Газпром".
Кто заменит Медведева и Голубева, компания не сообщила.
Медведев входил в правление "Газпрома" с 2002 года, должность зампреда занимал с 2005 года. Голубев входил в правление "Газпрома" с 2002 года, заместителем председателя являлся с 2006 года. Помимо внутреннего рынка газа Голубев курировал вопросы строительства ряда газопроводов, в том числе трубы "Сила Сибири", по которой будет поставляться газ в Китай, сказал источник в администрации президента.
Высокопоставленный источник в "Газпроме" сказал, что претензий к двум зампредам правления не было.
"Они очень заслуженные. А будут заниматься общественной работой на пользу стране, в том числе по спортивной части (Медведев — ред)", — пояснил он.
И Голубев, и Медведев минимум последние три года не принимали участия в операционной деятельности компании, сказал бывший топ-менеджер "Газпрома".
Так, за внутренний рынок отвечает глава "Газпром межрегионгаза" Кирилл Селезнев, а за внешний — зампред правления и член совета директоров "Газпрома" Михаил Середа и руководитель "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова (именно она сменила Медведева на посту гендиректора "Газпром экспорта" в июле 2014 года), пояснил он.
Середа управляет всей европейской сетью продаж "Газпрома", уточнил собеседник издания.
Ранее Forbes называл Голубева "сослуживцем Владимира Путина по КГБ", а Медведева — "предпоследним оппонентом Миллера в руководстве "Газпрома", а Голубева — "последним оппонентом". По данным журнала, этот топ-менеджер давно хочет возглавить "свою маленькую компанию".
По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Медведев и Голубев были главными в "Газпроме" по украинскому направлению.
"Господин Медведев был моим визави в Стокгольмськом арбитраже и переговорах по транзиту. Господин Голубев был свидетелем в Стокгольмском арбитраже. Фактически они были самыми высокими руководителями Газпрома, которые отвечали за отношения с Нафтогазом. Газпром проиграл в Стокгольме. Их уволили. Возможно, так оно работает в России", - написал Витренко на своей странице в Facebook.
Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"
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