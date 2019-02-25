"Газпром" уволил двух топ–менеджеров

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, отвечающий за внешний рынок, освобожден от этой должности. Аналогичное решение принято в отношении зампреда правления компании Валерия Голубева, курирующего внутренний рынок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома", передает РБК.

Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в ФК "Зенит", уточнили в компании. 22 февраля он был назначен на посты президента и гендиректора футбольного клуба.

От должности освобожден также начальник департамента 307 (департамент добычи) Всеволод Черепанов. В сообщении "Газпрома" уточняется, что Черепанов продолжит работу на другой должности в группе "Газпром".

Кто заменит Медведева и Голубева, компания не сообщила.

Медведев входил в правление "Газпрома" с 2002 года, должность зампреда занимал с 2005 года. Голубев входил в правление "Газпрома" с 2002 года, заместителе​м председателя являлся с 2006 года. Помимо внутреннего рынка газа Голубев курировал вопросы строительства ряда газопроводов, в том числе трубы "Сила Сибири", по которой будет поставляться газ в Китай, сказал источник в администрации президента.

Высокопоставленный источник в "Газпроме" сказал, что претензий к двум зампредам правления не было.

"Они очень заслуженные. А будут заниматься общественной работой на пользу стране, в том числе по спортивной части (Медведев — ред)", — пояснил он.

И Голубев, и Медведев минимум последние три года не принимали участия в операционной деятельности компании, сказал бывший топ-менеджер "Газпрома".

Так, за внутренний рынок отвечает глава "Газпром межрегионгаза" Кирилл Селезнев, а за внешний — зампред правления и член совета директоров "Газпрома" Михаил Середа и руководитель "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова (именно она сменила Медведева на посту гендиректора "Газпром экспорта" в июле 2014 года), пояснил он.

Середа управляет всей европейской сетью продаж "Газпрома", уточнил собеседник издания.

Ранее Forbes называл Голубева "сослуживцем Владимира Путина по КГБ", а Медведева — "предпоследним оппонентом Миллера в руководстве "Газпрома", а Голубева — "последним оппонентом". По данным журнала, этот топ-менеджер давно хочет возглавить "свою маленькую компанию".

По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Медведев и Голубев были главными в "Газпроме" по украинскому направлению.

"Господин Медведев был моим визави в Стокгольмськом арбитраже и переговорах по транзиту. Господин Голубев был свидетелем в Стокгольмском арбитраже. Фактически они были самыми высокими руководителями Газпрома, которые отвечали за отношения с Нафтогазом. Газпром проиграл в Стокгольме. Их уволили. Возможно, так оно работает в России", - написал Витренко на своей странице в Facebook.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"