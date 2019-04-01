Харьковского конструктора оштрафовали за консультации завода в Китае
Коминтерновский райсуд Харькова наложил штраф в 3,4 тысячи гривень на бывшего заместителя главного конструктора "Харьковского конструкторского бюро машиностроения" за незаконное предоставление услуг военного назначения заводу в Китайской Народной Республике.
Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на приговор суда от 18 марта.
Как отмечается в судебных материалах, в течение февраля-марта 2018 года бывший конструктор харьковского бюро за одну тысячу долларов в месяц консультировал работников Машиностроительного завода № 1 в китайском городе Бау-Тоу.
В частности, консультации касались установления динамической и противоминной защиты на легкобронированных военных машинах, а также бронированной и активной защиты на бронетанковой военной технике.
Как отметили в научно-исследовательском институте вооружения и военной техники ВСУ, такие консультации подпадают под категорию военных и регламентируются специальными подзаконными актами.
В суде пришли к выводу, что бывший заместитель главного конструктора оборонного бюро не имел необходимых разрешений на предоставление подобного рода услуг, и знал об этом.
Отмечается, что подозреваемый признал свою вину и заключил сделку со стороной обвинения.
Как сообщалось ранее, полиция расследует продажу авиаприборов из Украины через россиян в Беларусь на более чем 80 тыс. долларов в течение последних двух лет.
Экономическая правда
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