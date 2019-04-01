В Грузии пластиковые пакеты оказались вне закона

С 1 апреля в Грузии запрещено производить, импортировать, продавать и выдавать покупателям пластиковые одноразовые пакеты, за исключением биоразлагаемых и биодеградирующих.

Об этом сообщает Meduza.

За производство или импорт пластиковых пакетов при первом нарушении будет грозить штраф 500 лари (около 185 долларов), при повторном — штраф 1000 лари.

Грузия поэтапно реализует программу по отказу от пластиковых пакетов. Так, с 1 октября 2018 года в стране было запрещено продавать, выдавать покупателяем, производить или импортировать одноразовые полиэтиленовые пакеты толщиной менее 15 микрон.

По данным министерства сельского хозяйства Грузии, в 2014 году на каждого жителя страны в год приходилось около 525 использованных пластиковых пакетов — в несколько десятков раз больше, чем, например, Дании или Финляндии.

Напомним, ранее Европейский парламент принял новый закон, запрещающий использование одноразовых пластиковых изделий.

К 2021 году в ЕС будут запрещены следующие изделия: пластиковые столовые приборы одноразового использования (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, пластиковые соломинки для напитков, ватные палочки, пищевые контейнеры и чашки из пенополистирола.

По данным Еврокомиссии, запрещенные новыми правилами одноразовые изделия составляют 70% отходов, попадающих в мировой океан, представляя угрозу для дикой природы и рыбных ресурсов.