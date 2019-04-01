ЗТМК заказал у окружения Фирташа электроэнергию по неизвестной цене

ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" 22 марта заключило соглашение с ООО "Агентство инвестиционного менеджмента" о поставках электроэнергии на 159,07 миллиона гривень.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

На апрель-июнь заказали неизвестный объем электроэнергии по неизвестной цене.

В прошлый раз "ЗТМК" за 138 млн грн заказывал электроэнергию на январь-март у поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго", также не обнародовав цену.

"ЗТМК" на 51% принадлежит Фонду госимущества и на 49% - компании "Толексис Трейдинг Лимитед" Дмитрия Фирташа. Операционный контроль над работой предприятия осуществляет группа Фирташа. В июле 2018 суд удовлетворил иск САП с требованием полностью вернуть собственность "ЗТМК" в государственное управление. Однако дело дошло до Верховного суда, который в марте 2019 вернул ее на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Владельцем киевского "Агентства инвестиционного менеджмента" с основания в 2004 г. является британская фирма "Альбермарл Трейдинг Лимитед" ( "Albermarle Trading Limited"). Ею в свою очередь владеет виргинский оффшор "Веделл Венчерз Инк" ( "Wadell Ventures Inc").

С 2007 "Агентством" руководит Валентин Цецюрский, до того - член правления ОАО "Украинская инновационно-финансовая компания" из группы "VS Energy" депутата Госдумы РФ Александра Бабакова и группы авторитетных бизнесменов известных как "лужниковские".

В 2009-2011 гг. "Агентство" владело ООО "Белогорские Известняки" вместе с "Крымским содовым заводом" Дмитрия Фирташа, а позже единоличным владельцем остался завод.

Замдиректора "Агентства" Юрий Пушенко в 2013 был известен как зампред правления по коммерческой деятельности и обслуживания клиентов ОАО "Киевоблгаз" Фирташа.

В 2005-2006 гг. "Агентство" возглавлял Александр Притыка, который перед тем возглавлял ГАК "Украинские полиметаллы". Под его руководством ГАК в аренду "Крымскому Титану" Фирташа были переданы имущественные комплексы Иршанского и Вольногорского ГОК.

Кроме того, с 2010 г.. Александр Притыка также возглавляет ООО "Региональная газовая компания", также связано с Фирташем. Компания зарегистрирована на кипрские фирмы "Езме Истеблишмент Лимитед" и "Халди Трейдинг Лимитед" и имеет прописку на 29-м этаже бизнес-центра "Парус" Фирташа на Мечникова, 2а. Там же расположены структуры "Group DF" и офисы контролируемых им облгазов. Сама "Региональная газовая компания" была создана для управления подконтрольными Фирташу гор- и облгазами.

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