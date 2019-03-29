Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

29 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,18 - 27,21 гривни;

Евро - 30,52 - 30,55 гривни;

Российский рубль - 0,4197 - 0,4204 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:24 котировки гривни к доллару составляли 27,11 - 27,35 гривни. Евро покупают по 30,42 гривни, продают по 30,84 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,23 - 27,25 гривни, евро - 30,62 - 30,73 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару еще на 16 копеек, установив его на 29 марта на уровне 27,24 гривны.

28 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,26 гривни за доллар.

Экономическая правда