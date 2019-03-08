"Украинская бронетехника" отрицает свою малоизвестность и связь с Пашинским

Бронемашина "Варта"

ООО "Украинская бронетехника", которая в январе получила 200 миллионов гривень на выполнение контракта с Минобороны на поставку бронемашин "Варта", отрицает свою связь с председателем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергеем Пашинским.

Об этом говорится в пресс-релизе "Украинской бронетехники".

"В частности, отвечая на высказанную в "Экономической правде" оценку "малоизвестная фирма", сообщаем, что ООО "Украинская бронетехника" является ведущим украинским производителем бронированной техники. Компания с 2015 года разрабатывает и производит бронированную колесную технику (СБА "Варта" и СБА "Новатор") в соответствии с потребностями Министерства обороны Украины и Национальной гвардии Украины", - заявили в компании.

"ООО "Украинская бронетехника" заявляет о том, что является частным предприятием, не имеет отношение к политическим силам и считает намеки на возможное лоббирование оборонных заказов отдельными политиками, в том числе председателем парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергеем Пашинским - не более, чем банальной инсинуацией", - говорится в пресс-релизе.

В компании подчеркнули, что контракт на 200 миллионов является тайным в соответствии с п.2 ст.8 Закона Украины "О государственной тайне", поскольку содержит информацию о государственном оборонном заказе.

Напомним, 7 марта Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch, со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов сообщил, что "малоизвестная" "Украинская бронетехника" получила 200 млн гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта".

До 2015 года "Украинская бронетехника" называлась ООО "Укрглавпак" и специализировалась на производстве тары из пластмассы. Директор фирмы Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах Сергея Пашинского, председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а в начале двухтысячных Николай Кузьма был помощником народного депутата Раисы Богатыревой, в то время члена Партии регионов, которая позже стала министром здравоохранения.

"Тайная оплата без конкурса вне Prozorro за автомобиль, который имеет несколько конкурентов на рынке Украины и о технических характеристиках которого достаточно информации в сети Интернет, свидетельствует о том, что Минобороны могло сделать свой выбор в пользу "Варта" под давлением политиков", - считает Каневский.

Как стало известно, Минобороны пытается взыскать штрафные санкции с ООО "Украинская бронетехника" за недобросовестное выполнение тайных контрактов в предыдущие годы.

В частности сейчас Хозяйственный суд Киева рассматривает иск Минобороны о взыскании 6,67 млн гривен за нарушение обязательств по контракту № 720/8/18/67 от 6 июля 2018 года. А с прошлого года этот же суд рассматривал другой иск о взыскании 458 тысяч гривен.

Экономическая правда