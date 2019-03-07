Фирма из окружения Пашинского тайно получила 200 миллионов от армии

В январе компания "Украинская бронетехника" получила 200 млн гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта".

Об этом сообщает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.

Деньги поступили со счета Государственного казначейства на частный счет "Украинской бронетехники", открытый в "Ощадбанке".

ООО "Украинская бронетехника" малоизвестная частная фирма, которая до 2015 года называлась ООО "Укрглавпак" и специализировалась на производстве тары из пластмассы.

Директор фирмы Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах Сергея Пашинского, председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вначале двухтысячных Николай Кузьма был помощником народного депутата Раисы Богатыревой, в то время члена Партии регионов, которая позже стала министром здравоохранения.

В 2015 году в комментарии СМИ Николай Кузьма назвал себя идеологом создания бронемашины "Варта".

"Тайная оплата без конкурса вне Prozorro за автомобиль, который имеет несколько конкурентов на рынке Украины и о технических характеристиках которого достаточно информации в сети Интернет, свидетельствует о том, что Минобороны могло сделать свой выбор в пользу "Варта" под давлением политиков", - считает Каневский.

Как стало известно, Минобороны пытается взыскать штрафные санкции с ООО "Украинская бронетехника" за недобросовестное выполнение тайных контрактов в предыдущие годы.

В частности сейчас Хозяйственный суд Киева рассматривает иск Минобороны о взыскании 6,67 млн гривен за нарушение обязательств по контракту № 720/8/18/67 от 6 июля 2018 года. А с прошлого года этот же суд рассматривал другой иск о взыскании 458 тысяч гривен.

Напомним, Автосборочный завод №2 Компании "Богдан Моторс" Олега Гладковского получил 510 млн гривен также на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.

Экономическая правда