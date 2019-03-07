140 миллионов долларов, которые "унес на тот свет" основатель криптобиржи, так и не нашли

Консалтинговая компания Ernst & Young смогла получить доступ к заблокированным кошелькам клиентов канадской криптобиржи Quadriga, но денег в них не обнаружила.

Об этом говорится в отчете компании, передает Liga.net.

EY занималась финансовым расследованием по поручению суда. В кошельках, которые открыла EY, должны были храниться 137 млн долларов более 100 тысяч клиентов.

Сообщалось, что после смерти основателя биржи Джеральда Коттена, доступ к деньгам заблокирован, поскольку пароли имелись только у умершего. Но все деньги из кошельков были выведены в течение 2018 года, показало расследование.

EY обнаружила шесть "холодных" кошельков (чаще всего отключены от интернета для дополнительной защиты от кражи) - пять из них опустели еще в апреле прошлого года, еще один использовался как промежуточный для перевода денег с одного счета на другой, на нем деньги хранились до декабря 2018 года.

Также были обнаружены 14 учетных записей, созданные вне стандартной процедуры регистрации, которые использовались для торговли на биржах.

Суд дал криптобирже еще 45 дней на поиск пропавших активов.

Напомним, Коттен умер в декабре минувшего года.