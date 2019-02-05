В Канаде потеряли доступ к 140 миллионам долларов на криптовалютной бирже

Держатели криптовалюты на крупнейшей канадской бирже Quadriga потеряли доступ к своим сбережениям из-за смерти ее основателя Джеральда Коттена.

Об этом сообщает BBC News.

Коттен скончался в декабре прошлого года. Он единственный человек, который обладал полномочиями на обработку счетов. На бирже торговалась криптовалюта на общую сумму около 137 миллионов долларов, которые принадлежат около 115 тысячам пользователям.

Компания наняла специалистов, которые пытаются восстановить хотя бы часть зашифрованных данных, но пока безрезультатно.

Вдова Коттена Дженнифер Робертсон сообщила, что не может получить доступ к документам мужа на его ноутбуке.