К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

Уже через два года 40% операционных процессов на предприятиях будут настраиваться без участия человека.

Такой прогноз сделали в компании Microsoft на конференции Manufacture talks. IoT & other technologies, которая недавно прошла в столице.

"Уже к 2019 году 90% производителей расценивают, что будут максимально использовать облачные технологии для оптимизации процессов снабжения, а к 2020 году 40% операционных процессов на предприятии смогут настраиваться и учиться без участия человека", — подчеркнули в компании.

Во время конференции также рассказали, что на предприятиях постепенно внедряются технологии интернета вещей (IoT), однако этот процесс небыстрый.

"Уже сегодня в Украине их (IoT — ред.) используют 2% поставщиков оборудования, 47% — не предусмотрели возможность внедрения в систему IoT, а 51% поставщиков оборудования и вовсе не знают о возможности IoT для предприятий", — говорится в исследовании Microsoft.

Как отметил директор департамента предоставления IT-услуг "Метинвест Диджитал" Сергей Федчун, непременное условие успешного бизнеса — это трансформация бизнес-процессов за счет цифровых технологий (искусственного интеллекта, роботизации, дополненной реальности).

"Это точка, которая является мощным драйвером для развития предприятия и масштабирования успешных бизнес-проектов", — подчеркнул он.

Среди других технологических трендов, которые помогут предприятиям развиваться, по мнению специалистов Microsoft, — максимальное использование облачных технологий для оптимизации процесса поставок, обязательное подключение машин к сети производителя или интернета, а в течение 3-5 лет — построение цифровых двойников оборудования или процессов и другие .

Напомним, что 2018 год можно назвать одним из самых выдающихся за несколько последних десятилетий с точки зрения технологических достижений человечества. Среди основных событий прошлого года можно назвать: запуск на Марс самой мощной в мире ракеты-носителя Falcon Heavy американской компании SpaceX, презентацию электрического водного велосипеда Hydrofoil XE-1, такси-квадрокоптера, электромотоцикла для бездорожья, непотопляемого катера, велосипеда без цепи, домашней установки с переработки мусора на топливо и другое.