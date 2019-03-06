Дело АЗС "Привата": "Укрнафта" обвинила НАБУ в ущербе на 3,3 миллиарда

ПАО "Укрнафта" направило в Государственное бюро расследований жалобу на действия детективов Национального антикоррупционного бюро, обвинив их в разглашении данных досудебного расследования, что может нанести ей ущерб в размере не менее 3,3 миллиарда гривень.

Об этом говорится в определении Шевченковского районного суда Киева от 20 февраля, сообщает enkorr.

"Разглашение должностными лицами НАБУ данных досудебного расследования, которые, в частности, содержат коммерческую и банковскую тайну "Укрнафты", персональную информацию ее должностных лиц, распространенных выборочно и с предвзято интерпретированным "обвинительным наклоном", привело к возникновению угрозы причинения "Укрнафте" материального вреда, размер которого сложно определить без проведения соответствующей экспертизы, но это сумма может составлять более 3,3 млрд грн", — следует из определения суда.

Претензии "Укрнафты" заключаются в том, что НАБУ по просьбе Антимонопольного комитета неправомерно предоставило имеющуюся у него информацию для антимонопольного расследования, проводимого в отношении сети АЗС группы "Приват".

Ранее адвокаты "Укрнафты" потребовали от АМКУ эти материалы уничтожить.

Жалоба в ГБР была подана 22 января адвокатом компании Вячеславом Бунечко. 25 января ГБР отказалось признавать "Укрнафту" потерпевшей от действий НАБУ.

В первой половине февраля другой адвокат "Укрнафты" Евгений Киселев подал жалобу в Шевченковский райсуд. 20 февраля этот суд обязал следователей ГБР вручить уполномоченному представителю компании памятку о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего.

Как сообщалось ранее, в 2016 г. АМКУ начал расследование относительно злоупотреблений со стороны АЗС группы "Приват". В июле 2018 г. он составил предварительные выводы, согласно которым операторов АЗС группы "Приват" предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий. Им может грозить штраф до 10% от оборота за 2017 г. В случае "Укрнафты" — это примерно 2,69 млрд грн.

Предварительные выводы были направлены компаниям-ответчикам. Ожидалось, что окончательное решение будет вынесено до декабря 2018 г., но 13 ноября прошлого года глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев обвинил группу "Приват" в попытках блокировать и затянуть расследование.

По данным enkorr, всего было подано 24 иска со стороны 10 компаний в семь разных судов.