"Укрнафта" добивается от АМКУ уничтожения материалов по делу АЗС "Привата"

"Укрнафта" обратилась в суд с требованием обязать АМКУ уничтожить часть материалов антимонопольного расследования, проводимого в отношении консолидированной сети АЗС группы "Приват", состоящей из 1625 станций.

Об этом говорится в определении Окружного админсуда Киева от 22 ноября, сообщает enkorr.

Свои требования полугосударственная компания обосновывает тем, что эти материалы были получены комитетом от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), что, по ее мнению, является нарушением тайны следствия.

"В ходе рассмотрения дела АМКУ, как отмечает истец ("Укрнафта") в исковом заявлении, используются материалы досудебного расследования по уголовным производствам, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины. Это, по мнению истца, является нарушением тайны досудебного расследования и вмешательством в его права и права других участников дела", — говорится в определении суда.

Под другими участниками дела "Укрнафта" подразумевает 173 юридических лица, которые кроме нее выступают ответчиками по антимонопольному расследованию. Часть из этих компаний в разные периоды времени управляли 1100 АЗС под брендами "Авиас", ANP, Sentosa и пр.

По данным Госреестра судебных решений, НАБУ расследует как минимум два уголовных производства в отношении "Укрнафты". Первое зарегистрировано 16 апреля 2015 г. под номером №42015000000000722 и касается вывода средств через нефтяные аукционы, второе № 32015100110000105 от 28 апреля 2015 и касается уклонения от уплаты налогов при операциях купли-продажи нефтепродуктов.

"Укрнафта" утверждает, данные от НАБУ Антимонопольный комитет получал по почте в августе и сентябре 2017 года.

Административный суд отказался принимать иск к рассмотрению, ссылаясь на отсутствие у него компетенции. После отказа суда, "Укрнафта" направила новый иск, в котором просила признать противоправными установленные ей сроки на подачу письменных возражений до 20 декабря 2018 г.

13 июля 2018 г. АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках этого расследования, согласно которым операторов 1625 АЗС группы "Приват" предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий. Им может грозить штраф до 10% от оборота за 2017 г. В случае "Укрнафты" — это 2,69 млрд грн.

Ожидалось, что окончательное решение будет вынесено до декабря 2018 г., но 13 ноября глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев обвинил группу "Приват" в попытках блокировать и затянуть расследование по факту совершения ими согласованных антиконкурентных действий.

Тогда он сообщил, что по одному из исков компаний "Привата" судья Административного суда Киева уже запретил комитету принимать решение относительно рассмотрения дела по сути. Всего, по данным enkorr, было подано 24 иска со стороны 10 компаний в семь разных судов.