Бизнес оценил работу таможен: нужны глобальные изменения

Подавляющее большинство (80%) опрошенных бизнесменов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, считает, что на украинской таможне нужны перемены.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

"Абсолютное большинство предприятий ожидает изменений. Опрос свидетельствует о необходимости реформирования таможенных органов в соответствии с обязательствами Украины в Соглашении об ассоциации с ЕС", — отметила исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив.

В то же время отмечается, что оценка бизнесом эффективности работы таможни улучшается уже второй год подряд. Так, бизнес стал лучше оценивать работу таможни в 13 регионах, хуже — в 5, ситуация осталась без изменений — в 7.

"Лучшее таможню оценили предприятия Херсонской, Кировоградской и Донецкой областей. Внизу рейтинга — Закарпатская, Хмельницкая и Днепропетровская области. Кировоградская таможня удержалась в тройке лучших второй год подряд, а Днепропетровска — в тройке худших таможен по оценкам предприятий", — говорится в отчете.

На что чаще всего жалуются бизнесмены

Несмотря на определенные позитивные изменения, украинские экспортеры и импортеры все еще жалуются на несовершенное таможенное законодательство (46% опрошенных), недостаток прозрачности (25%), коррупцию (24%) и сознательное завышение таможенной стоимости товаров (23%).

Не почувствовали никаких проблем в работе с таможней 21% опрошенных. Это самый высокий показатель за последние 4 года, подчеркнули эксперты.

В целом, количество экспортеров и импортеров, которые сталкивались с препятствиями в 2018 году, несколько увеличилось по сравнению с 2017 годом. Если импортеры связывают свои проблемы со сложным таможенным законодательством и непрозрачным определением таможенной стоимости товаров, то экспортеры указывают на плохую транспортную инфраструктуру, непредсказуемость торговой политики и бюрократию.

"Акценты почти не изменились за год, за исключением валютного регулирования, которое стало значительно более благоприятным, по мнению импортеров", — говорится в отчете.

В 2018 году импортеров впервые спросили про "серый импорт" и работу Офиса по продвижению экспорта.

Что касается "серого импорта", половина опрошенных не смогли оценить его долю на собственном рынке. 21% респондентов считают, что эта доля составляет 10%. Лишь 14% импортеров назвали "серый импорт" препятствием своей деятельности. При этом "закон про 24 часа", направленный на его ограничение, чаще всего поддерживают микропредприятия — 39% опрошенных.

Что касается Офиса по продвижению экспорта — правительственного учреждения, которое предоставляет услуги экспортерам и продвигает украинские товары и услуги за рубежом, то отмечается особенно низкая осведомленность о его работе, особенно среди самых предприятий — только 28% экспортеров знают о его существовании. Те же, которые знают про Офис, оценили его деятельность в среднем на 3,3 балла по шкале от "1" до "5".

Опрос проводился Институтом экономических исследований и политических консультаций в октябре-декабре 2018 года. В нем приняли участие 1018 предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Опрос проводился в рамках проекта "Диалог по содействию торговле" при финансовой поддержке Европейского Союза и Международного фонда "Возрождение".

Полный отчет опроса: http://bit.ly/customs4http://bit.ly/customs4.

Напомним, что сегодня Кабмин разделил Государственную фискальную службу в Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Теперь это будет два отдельных центральных органов исполнительной власти. Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.

Экономическая правда