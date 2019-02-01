Прибыль Amazon превысила 10 миллиардов долларов

Корпорация Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере 10,1 млрд по итогам 2018 года.

Об этом свидетельствует отчетность компании, передает ТАСС.

За 12-месячный период, завершившийся 31 декабря 2018 года, указанный показатель составил 20,14 доллара в расчете на акцию, выручка достигла 232,9 млрд долларов.

Оба показателя продемонстрировали значительный рост по сравнению с данными за 2017 год. По его итогам выручка составила 177,9 млрд долларов, прибыль на акцию равнялась 6,15 доллара, суммарно 3 млрд долларов.

В свете публикации данных на электронных торгах в США после официального завершения сессии акции Amazon снизились в цене примерно на 5%.

Как отмечается, компания по прибыли и выручке превзошла ожидания аналитиков, однако ее прогнозы на первый квартал 2019 года оказались не слишком оптимистичными.

Аmazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом, который, по оценкам агентства Bloomberg, сейчас является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается в 142 млрд долларов.