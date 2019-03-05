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Курс валют: гривня укрепляется

Вторник, 5 марта 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 5 марта на уровне 26,83 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,41 гривни (на 1 марта - 30,57 гривни).

Напоминаем:

4 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 4 марта на уровне 26,86 гривни.

Экономическая правда

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Нацбанк НБУ курс валют

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