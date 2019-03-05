Курс валют: гривня укрепляется

В шаге от катастрофы. Почему школы и детские сады Киева переполнены и что буде дальше Сколько детсадов и школ нужно Киеву и почему их не хватает? Сколько будет стоить их строительство и кто должен этим заниматься? Почему переполненные классы и группы плохо влияют на детей, и кто за это ответит?

43 ученика в одном классе не предел: почему в Киеве строят дома, а школы остаются на бумаге Школы и детские сады Киева много лет назад превысили допустимые законом по наполняемости. Проблема не только не решается, но и из года в год катастрофическими темпами набирает обороты.