У Гройсмана отреагировали на отмену "газового постановления"

Кабинет министров обжалует решение Окружного административного суда Киева о признании незаконным постановления правительства, которым до октября 2018 года определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

Об этом на своей странице в Fаcebook сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"О сегодняшнем "решении" Окружного административного суда Киева. Решением, о котором идет речь, отменено постановление, утратившее силу", - напомнил он.

"Обжалованное постановление Кабинета министров от 27 апреля 2016 №315 утратило силу согласно постановлению Кабмина от 19 октября 2018 №867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа", - заявил Рябчук.

При этом он отметил, что даже несмотря на это, Кабинет министров будет подавать апелляцию и обжалует это решение в установленном порядке.

В понедельник коллегия судей Окружного административного суда Киева удовлетворила иск Тимошенко против правительства относительно повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое произошло в мае 2016 года.

Суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров № 315 от 2016 об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

*** В то же время, согласно данным в базе на сайте Верховной Рады, указанное постановление недействительно. Распоряжение правительства, которое оспаривала Тимошенко, утратило силу на основании постановления КМ № 867 от 19.10.2018.

Напомним:

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование одобренной Кабинетом министров формулы формирования цены на газ "Дюссельдорф+" по уголовному делу о злоупотреблении властью или служебным положением.

В частности исследуются обстоятельства установления в течении 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187.

Постановления Кабмина №315 и №187 касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которая определяется по данным агентства Platts European Gas Daily (так называемая формула "Дюссельдорф +").

Экономическая правда