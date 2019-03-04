"Укртрансгаз" заявил, что суточная балансировка рынка газа под угрозой срыва

АО "Укртрансгаз" обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявив о попытках саботировать реформы рынка и не допустить внедрение суточной балансировки в Украине.

Об этом сообщается на сайте УТГ.

"В течение последней недели в публичном пространстве активно искривляется информация о состоянии работы Информационной платформы суточной балансировки. В том числе распространяется информация, которая полностью не соответствует действительности или касается исключительно узкопрофессиональных вопросов и технических аспектов, которые решаются в рабочем порядке", - говорится в заявлении УТГ .

Такие действия могут нивелировать усилия страны в проведении одной из ключевых реформ, которую правительство обязалось выполнить в рамках ассоциации с ЕС в 2014 году, подчеркнули в компании.

"Мы расцениваем такие действия части недобросовестных игроков как дискредитирующие репутацию Оператора ГТС и такие, что наносят ущерб интересам государственной компании", - заявил "Укртрансгаз".

Также компания сообщила, что семь облгазов обратились с просьбой продлить срок представления данных о закрытии газовых суток 2 марта: Николаевгаз, Днепрогаз, Днепропетровскгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз, Львовгаз, Запорожгаз.

"Поскольку в таких условиях невозможно сформировать аллокации газовых суток, Укртрансгаз вынужден продлить сроки подачи окончательных данных об отборе суток 2 марта до 12:00 4 марта", - сообщил УТГ.

Компания призвала участников рынка придерживаться сроков и условий, установленных Кодексом ГТС для безопасного и бесперебойного функционирования ГТС Украины.

Напомним, с 1 марта в Украине рынок газа перешел с месячной на суточную балансировку. Дату запуска суточного балансирования из-за неготовности операторов ГРС переносили трижды - сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года, и затем на март.