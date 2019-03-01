Рынок газа перешел на суточную балансировку

С 1 марта в Украине рынок газа переходит с месячной на суточную балансировку.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Суточная балансировка рынка газа - это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение суток.

Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки, а также получения заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. "Укртрансгаз" с помощью балансировки рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.

"Информационная платформа была создана специалистами "Укртрансгаза" в сжатые сроки на базе SAP и является основой функционирования рынка газа в новом формате. И сейчас она работает стабильно и в штатном режиме обрабатывает все запросы", - говорится в сообщении.

В компании также сообщили первые результаты работы участников рынка по новым правилам в режиме суточной балансировки в платформе.

Как отмечается, в 15:00 четверга, как это предусмотрено Кодексом ГТС, 257 поставщиков газа сформировали и подали в Информационную платформу свой портфель номинаций, из которых: для коммерческих потребителей - 219, для населения (на условиях ПСО) - 38 из 40.

"При этом сформирован список около 310 тысяч потребителей, у которых нет поставщика. Из них около 270 тысяч потребителей находятся на сетях Луганскгаза", - говорится в сообщении.

До 15:00 не подали ПСО-номинации только 2 компании - "Газпостачсервис" и ГП "Монтажник". Это локальные предприятия, обслуживающие небольшое количество клиентов.

"До 17:00 четверга (то есть, в установленные Кодексом ГТС сроки) Оператор ГТС обработал 100% представленных номинаций", - сообщает пресс-служба.

Для понимания нагрузки на платформу имеем пример - 32 млн файлов было загружено пользователями платформы только за 2 часа – в четверг с 12:30 до 14:30.

Несмотря на такую ​​активность в последние часы представление номинаций, система справилась и продолжает работать в штатном режиме.

Всю информацию о работе Информационной платформы можно найти на сайте "Укртрансгаза".

В онлайн-режиме можно отслеживать количество поданных номинаций, количество потребителей газа в реестрах.

Также работает сервис, с помощью которого каждый потребитель может по своему ЭИС-коду проверить наличие поставщика и наличие себя в реестре на отключение.

Напомним, Нацкомиссия по тарифам в конце ноября прошлого года в третий раз перенесла дату запуска суточного балансирования газа – с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.

Соответствующее решение было принято из-за неготовности операторов ГРС работать с платформой суточного балансирования в полноценном режиме.

В частности, по данным УТГ, операторы ГРС ненадлежащим образом наполняли информационную платформу базами ЕІС-кодов, а также игнорировали участие в тестировании платформы. До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.

Экономическая правда