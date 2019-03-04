Энергетическая компания Ахметова получила 5,3 миллиарда гривень прибыли
"ДТЭК Энерго" в 2018 году получило чистую прибыль 5,252 миллиарда гривень, тогда как 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере почти 3 миллиарда гривень.
Об этом со ссылкой на отчет компании сообщает Интерфакс-Украина.
Доход "ДТЭК Энерго" в 2018 году составил 90,786 млрд грн, что на 35,6% меньше, чем в 2017 году (140,973 млрд грн).
Валовая прибыль компании за прошлый год уменьшилась на 1,3% (0,247 млрд грн) по сравнению с 2017-м – до 19,267 млрд грн.
Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в 2017 году получило убыток 2,9 млрд грн, а выручка компании за прошлый год составила 141,738 млрд грн. Ключевое влияние на итоговый финансовый результат 2017 года оказали потери активов в зоне АТО. Общий убыток от списания и обесценивания активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд грн. Отчетность за 2018 год компания готовила без учета этого фактора.
"ДТЭК Энерго" — операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Экономическая правда
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