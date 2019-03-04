За месяц гривня укрепилась на 3,2%

Гривня за февраль укрепилась к доллару США на 3,2% - до 26,86 гривень за доллар по официальному курсу Национального банка Украины на 1 марта.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По отношению к евро гривня за этот период укрепилась на 3,8%, - до 30,66 гривень за евро.

По данным регулятора, с начала года, за январь-февраль, гривня укрепилась к доллару на 3%, по отношению к евро - на 3,3%.

Нацбанк отмечает, что доходность гривневых облигаций внутреннего госзайма в феврале оставалась на высоком уровне, что способствовало притоку иностранных портфельных инвестиций и преобладанию ревальвационного тренда на валютном рынке вместе с увеличением объемов поступлений экспортеров.

Напомним, официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.