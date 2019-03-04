Все разделы
Укр / Рус

За месяц гривня укрепилась на 3,2%

Понедельник, 4 марта 2019, 13:12
 

Гривня за февраль укрепилась к доллару США на 3,2% - до 26,86 гривень за доллар по официальному курсу Национального банка Украины на 1 марта.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По отношению к евро гривня за этот период укрепилась на 3,8%, - до 30,66 гривень за евро.

По данным регулятора, с начала года, за январь-февраль, гривня укрепилась к доллару на 3%, по отношению к евро - на 3,3%.

Нацбанк отмечает, что доходность гривневых облигаций внутреннего госзайма в феврале оставалась на высоком уровне, что способствовало притоку иностранных портфельных инвестиций и преобладанию ревальвационного тренда на валютном рынке вместе с увеличением объемов поступлений экспортеров.

Напомним, официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют Нацбанк НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынок 4 марта 2019, 11:30
Гривня на межбанке еще немного выросла 1 марта 2019, 17:45
Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках 28 февраля 2019, 11:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте