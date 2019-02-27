ВС признал незаконными поставки нефти "Укрнафтой" фирмам Коломойского без предоплаты

Большая палата Верховного суда приняла окончательное судебное решение, которым подтвердила, что ПАО "Укрнафта" не имела законных оснований поставлять без предварительной оплаты 1 миллион тонн нефти на общую сумму 7,5 миллиарда гривень.

Такое решение суд принял вечером 26 февраля, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Таким образом, ВС принял во внимание аргументы Национального бюро, которое расследует соответствующую коррупционную схему", - отмечает НАБУ.

В феврале 2018 года компания, которая сама никогда не закупала нефть в ПАО "Укрнафта", обратилась в Окружной административный суд Киева с иском к Кабинету министров Украины, в котором просила признать незаконными пункты постановления Кабмина, обязывающие госкомпании поставлять сырье только на условиях полной предоплаты.

"Нарушение именно этого пункта стало основанием для возбуждения уголовного производства детективами НАБУ в 2016 году", - сообщили в Бюро.

Иск компании удовлетворили Окружной админсуд Киева в феврале 2018 года и Киевский апелляционный административный суд в июне 2018 года.

В июле 2018 года Кабмин подал в Верховный суд кассационную жалобу на решение Киевского апелляционного админсуда, к которой присоединилось НАБУ. Верховный суд открыл производство по делу и остановил выполнение решений Окружного административного суда г.Киева и Киевского апелляционного админсуда на период рассмотрения кассационной жалобы правительства.

В НАБУ отметили, что это решение ВС усилит способность Нацбюро в отстаивании интересов государства и возмещении убытков за уголовные правонарушения.

"В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании-получатели нефти добровольно возместили ПАО "Укрнафта" более 51,7 млн грн", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Enkorr, иск в феврале 2018 года был подан подан от близкой к группе "Приват" компании "Инсигния Ресорт".

Компания требовала признать незаконным требование предоплаты за поставки нефти госкомпаниями с момента приятия Кабмином этого решения, то есть октября 2014 года.

При этом в марте-июле 2015 года, когда эта норма действовала, "Укрнафта" безоплатно отгрузила 5 компаниям из орбиты "Привата" нефти на 7,7 млрд грн. Отгрузки нефти без 100% предоплаты в адрес ООО "Котлас", "Галнафта", "Прикарпатьенефтетрейд", "Гарант-УТН" и "Техтрейд-Групп" осуществлялись на основании дополнительных соглашений, которыми "Укрнафта" предоставила им отсрочки по оплате до конца 2015 года. Деньги нефтедобывающая компания так и не получила.

Всего из "Укрнафты" в 2015 году путем безоплатных отгрузок нефти и авансов за нефтепродукты было выведено на аффилированные с группой "Приват" Игоря Коломойского компании около 15 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года.