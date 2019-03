Космический корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС

Космический корабль нового поколения Crew Dragon компании SpaceX, созданный по программе NASA Commercial Crew Development для доставки и возврата экипажей астронавтов на Международную космическую станцию, успешно пристыковался к МКС.

Об этом пишет ITC.

Трансляция кульминационного момента миссии Demo-1 — сближения с последующей состыковкой — велась на YouTube-канале NASA.

Для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco, которые работают на смеси монометилгидразина и тетраоксида диазота. Собственно, именно с их помощью корабль и корректировал траекторию полета по мере приближения к МКС.

The @SpaceX Crew Dragon is attached to the @Space_Station! It's a first for a commercially built & operated spacecraft designed for crew! #LaunchAmerica pic.twitter.com/ddck58TVnP