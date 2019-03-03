Космический корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС

Космический корабль нового поколения Crew Dragon компании SpaceX, созданный по программе NASA Commercial Crew Development для доставки и возврата экипажей астронавтов на Международную космическую станцию, успешно пристыковался к МКС.

Об этом пишет ITC.

Трансляция кульминационного момента миссии Demo-1 — сближения с последующей состыковкой — велась на YouTube-канале NASA.

Для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco, которые работают на смеси монометилгидразина и тетраоксида диазота. Собственно, именно с их помощью корабль и корректировал траекторию полета по мере приближения к МКС.

The @SpaceX Crew Dragon is attached to the @Space_Station! It's a first for a commercially built & operated spacecraft designed for crew! #LaunchAmerica pic.twitter.com/ddck58TVnP — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 3 марта 2019 г.

Важным отличием Crew Dragon от грузовой версии Dragon и кораблей других компаний, стыкующихся к американскому сегменту МКС, таких как Cygnus и HTV, заключается в том, что все этапы его стыковки со станцией полностью автоматизированы.

Этот полет, как известно, проводился без людей, на борту лишь манекен по имени Рипли, названный в честь героини фильма "Чужой", а также 180 кг груза для экипажа станции. Главной целью беспилотной миссии Demo-1 являлась проверка всех систем в рамках утвержденной NASA программы сертификации Crew Dragon.

Напомним, последняя состоит из четырех летных испытаний: двух тестов системы спасения экипажа (со стартового стола и в полете), а также двух полетов к МКС — без экипажа и пилотируемого.

Таким образом, Crew Dragon уже спешно прошел испытания системы спасения экипажа с имитацией аварии на старте, а также успешно совершил первый полет без экипажа. Пилотируемый полет Crew Dragon назначен на июль 2019 года.

Отметим, что Crew Dragon способен провести в пристыкованном к МКС состоянии более 200 дней. Что же касается конкретно этой тестовой миссии, Crew Dragon пробудет на орбите почти неделю, а затем вернется на Землю, доставив со станции какой-то груз (результаты исследований и еще что-то).

Миссия DM-1 завершится приводнением Crew Dragon в Атлантическом океане в 390 километрах к востоку от мыса Канаверал 8 марта.

Что интересно, текущий контракт с NASA требует, чтобы SpaceX каждый раз использовала новый Crew Dragon. При этом контракт NASA с Boeing позволяет использовать один и тот же корабль Starliner повторно.

Возможно, в будущем NASA разрешит SpaceX использовать Crew Dragon повторно, как было с грузовой версией Dragon.

Напомним, Crew Dragon был официально представлен в 2014 году, а в 2017 году SpaceX продемонстрировала интерьер челнока. В нем есть четыре окна, через которые экипаж может наблюдать за Землей, Луной и другими объектами Солнечной системы, не вставая со своих мест.

Сидения изготовлены из высококачественного карбона и обшиты алькантарой. Корабль оснащен продвинутой системой катапультирования капсулы с экипажем при аварии. При катапультировании астронавты испытывают перегрузки, аналогичные тем, что возникают на аттракционах в Диснейленде.

Если вы забыли, то вот видео, демонстрирующее интерьер корабля Crew Dragon:

А этот ролик показывает, как будет выглядеть пилотируемый полет с экипажем на корабле SpaceX:

SpaceX запустила беспилотный космический корабль Crew Dragon на Международную космическую станцию в субботу утром.