НБУ ввел контроль за небанковскими финучреждениями

Национальный банк ввел контроль за небанковскими финансовыми учреждениями и операторами почтовой связи.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк с целью безотлагательного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности и территориальной целостности Украины усовершенствовал механизм реализации санкций", - сообщили в пресс-службе.

"В частности, введен контроль за небанковскими финансовыми учреждениями и операторами почтовой связи за представление в НБУ информации об: отказах в проведении валютно-обменных операций лицам, указанным в санкционным спискам, к которым применены санкции "блокирование активов" или "остановка финансовых операций"; отказах в осуществлении перевода денежных средств без открытия счетов по поручению или в пользу лиц, указанных в санкционным спискам", - говорится в сообщении.

Указанные изменения утверждены Постановлением Правления Национального банка от 28 марта 2019 года. Документ вступит в силу с 30 марта 2019 года.

Напоминаем:

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

По инициативе Кабинета Министров, Службы безопасности и Национального банка были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были привлечены к процессу строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также незаконному содержанию украинских моряков.

Экономическая правда