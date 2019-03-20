Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции

Совет национальной безопасности и обороны утвердил дополнительный список из 294 юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные санкции.

Об этом говорится в указе президента №82/2019 от 19 марта, размещенном на сайте главы государства.

В список попали компании, которые были причастны к строительству транспортного перехода через Керченский пролив, проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях ОРДЛО, а также крымского полуострова, и распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания и другие.

В частности, это компании: "МАКО-холдинг" Александра Януковича, EN+ Group и ряд других связанных с Олегом Дерипаской предприятий, российские "Силовые машины" и "Стройтрансгаз", а также судостроительный завод "Залив" народного депутата Константина Жеваго.

Также отдельную группы составляют 11 российских издательств и книжных интернет-магазинов.

Попали в санкционный список повторно украинские "дочки" российских госбанков — Сбербанка, ВЭБ и ВТБ. Им на два года запрещен вывод капитала в пользу связанных с банками лиц.

В перечень также попало Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и ее представительство в Киеве.

Также, по информации Интерфакс-Украина, СНБО включило в санкционный список российские и крымские стройкомпании (более 15 компаний).

В этот перечень попали: ООО "СГМ-Мост", ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" (все — Москва, РФ), АО "Институт "Гипростроймост – СанктПетербург", ООО "Мостотряд №75", строительная холдинговая компания "Старый город – КАРСТ" (все — Санкт-Петербург), ООО "Портгидрострой", федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" федерального дорожного агентства", АО "Фирма ДЕКО" (все — Краснодарский край, РФ).

Кроме этого, в списке числятся: АО "Краснодаргазстрой" и ООО "Мостдорстрой" (обе — Краснодар, РФ), ООО "КБК Групп" (Сочи, РФ) и АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" (Алдан, РФ).

В список также включены зарегистрированные в Крыму ООО "Боспорэкострой" и ООО "ГидроПромСтрой.

Согласно дополнению к документу, обнародованному на сайте президента, санкции введены сроком на три года и предусматривают блокирование активов данных предприятий и запрет на осуществление у них госзакупок товаров, работ и услуг.

Напоминаем:

В мае 2018 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

24 мая на сайте Администрации президента появились так называемые "санкционные списки".

16 мая 2017 года Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о первых санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц из РФ.

Экономическая правда