McDonald's в Украине сменила гендиректора

Компания МакДональдз объявила о назначении Юлии Бадритдиновой на должность генерального директора МакДональдз в Украине.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Гжегож Хмелярский, генеральный директор с 2014 года, завершил контракт с украинским офисом МакДональдз.

Бадритдинова начала карьеру в МакДональдз в 2013 году на позиции менеджера по маркетингу, а с 2015 года занимала должность директора маркетинга и корпоративных коммуникаций.

Под ее руководством в 2016 году был создан Фонд "Дом Рональда МакДональда" в Украине. Кроме того, она была профессором Всемирного Университета Гамбургерологии с Маркетинга в Чикаго (США), одного из крупнейших корпоративных университетов мира.

Напомним, недавно McDonald's приобрела разработчика технологий искусственного интеллекта Dynamic Yield Ltd. Сумма сделки не называется, однако, по данным The Wall Street Journal, она составляет порядка 300 млн долларов. Это первое приобретение McDonalds за последние несколько лет и крупнейшее за последние два десятилетия.

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