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Зеленский избавился от доли в российском кинобизнесе в пользу своего же "кварталовца" — СМИ

Пятница, 29 марта 2019, 16:00
 

Кандидат в президенты Владимир Зеленский уже не владеет долей в российском кинобизнесе — он избавился от нее в пользу Андрея Яковлева, автора "Студии Квартал-95".

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Согласно данным из реестра юридических лиц Кипра, в компании Green Family LTD, которая владеет кинобизнесом "кварталовцев" в России, изменились учредители.

Зеленский, который был соучредителем компании вместе со своими партнерами по "Кварталу-95" (Андреем Яковлевым, Сергеем и Борисом Шефирами), а также соратником Игоря Коломойского Тимуром Миндичем (через компанию Appex International LTD), вышел из бизнеса.

Миндич — соратник Коломойского, имеет долю в приближенных медиаструктурах. Как ранее сообщалось, он же был на дне рождения Коломойского в Женеве в феврале 2018 года.

 

Сейчас доли в Green Family LTD распределены так: Яковлев — 400 евро, Борис Шефир — 300 евро, Сергей Шефир — 300 евро, Appex International LTD Миндича — 1000 евро.

Однако еще в начале года доли распределялись иначе: Яковлев — 100 евро, Борис Шефир — 300 евро, Сергей Шефир — 300 евро, Зеленский — 300 евро, Appex International LTD Миндича — 1000 евро.

 

Green Family LTD — основательница российских компаний "Грин Филмс", "Вайсберг пикчерс" и "Платинумфильм". Они продолжают работать в Москве.

Таким образом, отмечают журналисты, "кварталовцы" не прекратили вести бизнес в России, однако делают это без своего лидера — Зеленского.

Журналисты напомнили, что ранее в интервью Дмитрию Гордону Зеленский заявлял, что производство кино- и телесериалов его команда прекратила в 2014 году.

Напомним, ранее СМИ подсчитали, сколько бизнес-партнеров в Зеленского.

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