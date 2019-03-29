"Укрзализныця" закупит 3 тысячи ремней безопасности для пассажиров
В "Укрзализныце" планируют приобрести 3 тысячи ремней безопасности для пассажиров верхних полок.
Об этом сообщается на странице компании в Twitter.
Ремені безпеки😉❤️— Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) 29 марта 2019 г.
Видаються на верхню полицю, не обладнану дугами.
❗Звертайтесь до провідника чи начальника поїзда.
У 2019 плануємо придбати 3000 одиниць.
Капелюха можна не знімати👒 pic.twitter.com/7z98CEK4CR
"Ремни безопасности выдаются на верхнюю полку, не оборудованную дугами. Обращайтесь к проводнику или начальнику поезда", — говорится в сообщении.
Согласно правилам пользования железнодорожным транспортом, проводник обязан предоставить пассажиру ремни безопасности для второй (верхней) полки в случае необходимости.
Напомним, в марте "Укрзализныця" получила вагоны с душем и умывальниками в каждом купе. Такие пассажирские вагоны будут курсировать по маршруту Киев-Вена-Киев.
Экономическая правда
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