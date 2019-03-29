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Укр / Рус

"Укрзализныця" закупит 3 тысячи ремней безопасности для пассажиров

Пятница, 29 марта 2019, 14:21
 

В "Укрзализныце" планируют приобрести 3 тысячи ремней безопасности для пассажиров верхних полок.

Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

"Ремни безопасности выдаются на верхнюю полку, не оборудованную дугами. Обращайтесь к проводнику или начальнику поезда", — говорится в сообщении.

Согласно правилам пользования железнодорожным транспортом, проводник обязан предоставить пассажиру ремни безопасности для второй (верхней) полки в случае необходимости.

Напомним, в марте "Укрзализныця" получила вагоны с душем и умывальниками в каждом купе. Такие пассажирские вагоны будут курсировать по маршруту Киев-Вена-Киев.

Экономическая правда

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Укрзализныця компании транспорт

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