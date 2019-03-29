Гривня подешевела еще на 16 копеек
Пятница, 29 марта 2019, 08:42
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару еще на 16 копеек, установив его на 29 марта на уровне 27,24 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,56 гривны (на 28 марта — 30,50 гривны).
Напоминаем:
28 марта котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,11 — 27,13 гривны за доллар.
28 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 — 27,26 гривны за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua