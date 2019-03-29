Гривня подешевела еще на 16 копеек

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару еще на 16 копеек, установив его на 29 марта на уровне 27,24 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,56 гривны (на 28 марта — 30,50 гривны).

Напоминаем:

28 марта котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,11 — 27,13 гривны за доллар.

28 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 — 27,26 гривны за доллар.

Экономическая правда