Глава Нацбанка заработал за год более 17 миллионов

Глава Национального банка Яков Смолий задекларировал 17,3 млн грн доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает FinClub.

Среди доходов Смолия за прошлый год: зарплата в НБУ — 3,686 млн грн; дивиденды от "КУА Эталон Эссет Менеджмент" — 5,538 млн грн; проценты по счетам в Укрэксимбанке — 4,268 млн грн и в Ощадбанке — 17,9 тыс. грн.

Кроме того, Смолий получил 3,693 млн грн дохода от сдачи имущества в аренду.

Также глава НБУ владеет инвестиционными сертификатами КУА "Эталон Эссет Менеджмент" номинальной стоимостью 17,912 млн грн. Его пенсионные накопления в КНПФ НБУ составляют 213,6 тыс. грн.

У Смолия открыт ряд банковских счетов: в Укрэксимбанке — 3,681 млн долл и 2,4 тыс. грн, в Укрсиббанке — 829,54 тыс. грн, в Райффайзен Банке Аваль — 4,55 тыс. долл и 82,3 тыс. грн, в ликвидируемом Дельта Банке — 5,97 млн грн, в Ощадбанке — 474 тыс. грн.

Супруга главы Нацбанка, в частности, держит в Укрэксимбанке 3,05 млн грн и $16,2 тыс., в Райффайзен Банке Аваль - 55,8 тыс. грн и 2,6 тыс. евро.

Яков Смолий владеет и совладеет рядом земельных участков в Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Черкассах, селе Погребы Киевской области и селе Подгорное Тернопольской области, а также совладеет офисами в Киеве, Львове, Тернополе, Черкассах, Днепре, Черновцах.

У него есть дом в Погребах, квартира и гараж в Киеве, физкультурно-оздоровительный комплекс в Погребах, дом семейного отдыха в селе Гуривщина Киевской области, гараж и апартаменты в оккупированном Севастополе.

Кроме прочего, глава НБУ владеет гидродроциклом, квадроциклом и гольфкаром. В его автопарке ؅— три легковых автомобиля: Toyota LC 2006 года выпуска, VW Multivan 2012 года и Mitsubishi 2002 года.

При этом НБУ заплатил за него почти 100 тыс. грн пенсионных взносов и 4 тыс. грн за медицинское страхование.

Напомним:

Кабмин утвердил финансовый план "Укрэнерго" на 2019 год, который предусматривает уменьшение чистой прибыли почти на треть. При этом плата директору "Укрэнерго" вырастет втрое — до 1,5 миллиона в месяц.

Также сообщалось, что руководителю "Энергоатома" решили не давать 22 миллиона премии, как это планировалось ранее, — из проекта финплана компании исчезло упоминания о премировании президента госпредприятия.