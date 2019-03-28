Под снижение прибыли плата директору "Укрэнерго" вырастет втрое — до 1,5 миллиона

Кабинет министров утвердил финансовый план ГП "НЭК "Укрэнерго" на текущий год, который предусматривает уменьшение чистой прибыли по сравнению с финпланом-2018 на 29% — до 1,90 миллиарда гривень.

Правительство приняло этот документ на заседании 27 марта, сообщают "Наши деньги".

Скорректированный финплан "Укрэнерго" предусматривал чистый доход в размере 2,30 млрд грн. Но из розданного правительству документа известно, что реальный прогнозируемый показатель прибыльности предприятия в прошлом году оказался хуже на 21%. И даже с учетом такого ухудшения результатов в текущем году запланировано получить прибыль меньше еще на 6%.

Несмотря на ухудшение показателя прибыли, отчисления в бюджеты планируется увеличить в общем на 145 млн грн по сравнению с оплаченным деньгами в пользу государства в прошлом году. Это произойдет за счет роста платежей в бюджеты всех уровней.

В документах в финплан "Укрэнерго" пояснило, что уменьшило доход в прошлом году из-за снижения НКРЕКП госпредприятию тарифа почти на 30%. Но в этом году предприятие рассчитывает увеличить доход, 96% которого будет сформирован за счет услуг по передаче э/э магистральными и межгосударственными электрическими сетями. В прошлые годы этот показатель был меньше.

Тариф на текущий год утвержден на уровне 5,926 коп./КВт-час., что на 0,957 коп./КВт-час. больше, чем было утверждено в предыдущем году. Но это все равно значительно меньше тарифа 2017 года (7,047 коп./КВт-час.).

Общая сумма расходов на следующий год увеличивается на 36% и составляет 5,77 млрд грн. В том числе запланирован рост на 20% себестоимости реализованной продукции. На предприятии это объясняют старением оборудованием, увеличением расходов на топливо из-за частых выездов ремонтников и подорожанием запчастей.

Также на себестоимость, утверждают в "Укрэнерго", повлиял запланированный по сравнению с предыдущим финпланом рост зарплат почти на 28%. С предоставленной в финплане таблицы видно, что зарплата работников возрастет по сравнению с реальной почти на 3 тыс. грн, у управленцев — на 5 тыс. грн в месяц.

Меньше возрастет должностной оклад директора — всего на 1 тыс. грн — до 336 тыс. грн в месяц. Но сразу в десять раз возрастет ежемесячное премирование директора, которое составит более миллиона гривень. В общем месячная оплата труда руководителя "Укрэнерго" запланирована в размере 1,51 млн грн, что в три раза больше прошлогодней платы.

Также запланировано сокращение штата сотрудников компании. Однако не такое масштабное, как в прошлом году, когда было уволено около двух тысяч человек. Теперь планируется уволить около тысячи сотрудников, преимущественно простых работников.

Запланировано также существенное увеличение капитальных инвестиций до 4,37 млрд грн.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" осуществляет управление объединенными энергосистемами Украины, обеспечивает целостность ОЭС и осуществляет передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями.

И.о. директора "Укрэнерго" является Всеволод Ковальчук.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить НЭК "Укрэнерго" 149 млн евро на проект по модернизации сетей передачи данных.

НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но вскоре будет преобразовано в частное акционерное общество.

Также напоминм, что руководителю "Энергоатома" решили не давать 22 миллиона премии — в проекте финансового плана "НАЭК "Энергоатом" на 2019 год больше нет упоминания о премировании президента госпредприятия Юрия Недашковского.