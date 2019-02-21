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Киев—Мадрид: новый рейс от Ryanair

Четверг, 21 февраля 2019, 16:10
 

Лоукостер Ryanair анонсировал начало полетов из Киева в столицу Испании Мадрид с октября 2019 года.

Согласно графику, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 15 минут, сообщает Avianews.

Запуск рейсов Киев-Мадрид в Ryanair назвали составной частью расширенного зимнего расписания полетов из украинской столицы, которое будет представлено в ближайшее время.

С осени 2018 года Ryanair летает из Киева в другой город Испании - Барселону с частотой четыре рейса в неделю.

Ранее сообщалось, что Ryanair с октября откроет четыре новых рейса из Украины в Германию.

Европейская правда

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Ryanair Испания

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