Главу "Укрнафты" Роллинза уволят в апреле

Акционеры ОАО "Укрнафта" планируют прекратить полномочия председателя правления компании Марка Роллинса с 30 апреля 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз".

Отмечается, что если к тому времени наблюдательный совет не определится с кандидатурой руководителя компании, то эти полномочия временно будет осуществлять лицо, назначенное общим собранием акционеров.

Собрание назначено на 28 марта. В повестку дня включены вопросы об изменениях в устав Укрнафты в рамках реформы системы корпоративного управления компании и с целью приведения устава в соответствие с требованиями Закона Украины "Об акционерных обществах".

Также планируется, что общее собрание акционеров примет решение о прекращении полномочий действующих и избрания новых членов наблюдательного совета. Новый наблюдательный совет Укрнафты будет сформирован общим собранием акционеров из одиннадцати человек, шесть из которых будут независимыми директорами в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров уставом общества. Из других пяти директоров три будут представлять НАК "Нафтогаз Украины", два - миноритарных акционеров.

Как сообщает enkorr, вместо Роллинза акционерам предложено назначить временно исполняющим обязанности руководителя компании Олега Геза — члена правления и по совместительству исполнительного директора по сбыту.

Олег Гез пришел в "Укрнафту" в 2016 г. и является креатурой Феликса Лунева, курирующего коммерческий блок компании. Ранее Гез длительный период работал непосредственно под руководством Лунева в группе компаний ТНК и ТНК-ВР в Украине.

По данным источников enkorr, Олег Гез был уполномочен вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" в лице Юрия Витренко о разделе "Укрнафты" и решении проблемных вопросов, центральным из которых является погашение долгов НАКа за природный газ.

Напомним, на внеочередное собрание акционеров "Укрнафты" 28 марта вынесен вопрос о согласовании договоров покупки "Нафтогазом" у "Укрнафты" 4,062 миллиардов кубометров природного газа по цене, определенной "по формуле импортного паритета".