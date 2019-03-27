Кабмин одобрил рекрутеров для формирования набсоветов в госбанках и их гонорары

Кабмин предпринял шаги для формирования независимых наблюдательных советов в госбанках.

В первую очередь правительство одобрило HR-компании по отбору претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Приватбанка" и определило их гонорары.

За отбор кандидатов в наблюдательный совет Приватбанка будет отвечать компания "Телент Эдвайзорс". На оплату ее услуг государство потратит 120 тыс долларов.

Кандидатов в наблюдательный совет Укрэксимбанка отберет компания "Уорд Хауэл Украина". Стоимость ее услуг - 190 тыс долларов.

Претендентов в наблюдательный совет Ощадбанка выберет компания "Педерсен энд Партнерс", которая получит за свои услуги 2,895 млн грн.

Как указано в условиях договора с компаниями, оплата услуг будет осуществляться поэтапно:

30% стоимости будет перечислено в течение 3-х дней после подписания договора;

70% - в течение пяти дней после подписания акта выполненных услуг.

Компании Ward Howell и Pedersen and Partners в Украине уже занимались формированием наблюдательного совета Укргазбанка.

Правительство также утвердило Порядок определения претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета государственного банка.

По закону, наблюдательный совет госбанка состоит из девяти членов, из которых шесть должны быть независимыми, а три члена должны быть пропорционально представителями от президента, Кабмина и парламента.

Претенденты будут избираться на условиях конкурса.

В свою очередь Всемирный банк публично заявил, что доволен тем, что выбор HR-компаний был завершен "прозрачно и конкурентно".

"Мы надеемся, что отбор независимых членов наблюдательного совета будет завершен в сроки, определенные законом и по высоким стандартам честности и прозрачности", - говорится в заявлении Всемирного банка.

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Экономическая правда