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Приватбанк запустил ботов для поиска персонала

Среда, 27 марта 2019, 14:14
 

Приватбанк запустил работа PrivatJobBot в Telegram, который будет заниматься поиском персонала.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Первый банковский бот-рекрутер позволяет за несколько кликов подобрать вакансию в ближайшем подразделении Приватбанка, получить всю информацию о вакансиях и даже поиграть в игру "Найди для себя лучшую должность в банке", – рассказали в финучреждении.

Как происходит отбор персонала

Человек, который ищет работу, должен выбрать должность и оставить свои контактные данные.

Если претендент соответствует этой вакансии – с ним свяжется "живой" рекрутер для проведения собеседования и сопровождения трудоустройства.

Заполненные через ботов заявки на вакансии обрабатываются HR-службой в течение двух дней, пояснили в финчуреждении.

PrivatJobBot работает круглосуточно и обеспечивает онлайн-обновления доступных вакансий в банке.

В Приватбанке ожидают, что активными пользователями рекрутинг-бота станут студенты и пользователи мессенджеров.

Напомним, что ранее Приватбанк запустил услугу "безналичные чаевые" в кафе.

Экономическая правда

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