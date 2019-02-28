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Приватбанк запустил услугу "безналичные чаевые" в кафе

Четверг, 28 февраля 2019, 17:40
 

Новая технология "Приватбанка", которая позволяет оставлять чаевые с карты банка в заведениях общественного питания, запущена во всех ресторанах "Tarantino family".

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Таким образом, киевская сеть "Tarantino family" стала первой в Украине, чьи посетители могут оплачивать счет и оставлять чаевые официантам в безналичной форме – платежными картами через POS-терминалы "Приватбанка".

Чтобы оставить "на чай" с банковской карты, официант выбирает в POS-терминале функцию "Оплата с чаевыми". Затем клиент выбирает один из вариантов оплаты -  фиксированное вознаграждение или вводит сумму на свое усмотрение, рассказал руководитель направления по обслуживанию торговых предприятий "Приватбанка" Евгений Васильцов.

Он пояснил, что посетитель оплачивает чек одной транзакцией – картой любого банка или смартфоном.

Васильцов уточнил, что представленная в феврале технология в ближайшие два месяца распространится на большинство популярных кафе и ресторанов.

"Сегодня каждый третий заказ в ресторане или кофейне клиенты хотят оплачивать картами и не носят с собой наличные, чтобы поблагодарить официанта за хорошее обслуживание и настроение. Диджитализация чаевых в терминалах банка – это универсальное решение, которое подходит всем предприятиям общественного питания и позволяет обеспечить комфортное обслуживание клиентов", - сказал Васильцов.

Напомним, что "Приватбанк" анонсировал закрытие сервиса iPay из-за низкой востребованности. Этот сервис позволяет малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов. Его закроют 28 июня 2019 года.

Вместо него Приватбанк запустит альтернативный сервис - miniPOS.

MiniPOS – это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами, а оплаты с его помощью защищены PIN-кодом.

Экономическая правда

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Приватбанк деньги

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