АМКУ открыл дело против мобильных операторов за абонплату за 28 дней
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против мобильных операторов "Киевстар", "Водафон-Украина" и "Лайфселл" за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.
Об этом со ссылкой на государственного уполномоченного АМКУ Марию Процишен сообщает delo.ua.
Речь идет о том, что плата за пакет услуг распространяется на 28 дней, а не на месяц.
Как написала Процишен, в объяснениях мобильные операторы заявили, что законодательством расчетный период в 1 месяц установлен относительно абонплаты, а у них указан другой вид платы — "плата за пакет услуг".
По мнению операторов, нормативное ограничение в месяц не распространяется на их новые тарифные пакеты.
"Также было указано, что понятие платы за услугу имеет другую правовую природу, нежели абонентская плата", — сообщила уполномоченный АМКУ.
Однако, по ее словам, было выяснено, что в условиях предоставления телекоммуникационных услуг, утвержденных операторами, в разделах "терминология" указывается именно "абонентская плата".
Кроме того, некоторые операторы в информации про введение 4-недельного расчетного периода использовали это понятие.
От трех операторов потребовали прояснить правомерность таких нововведений.
Напомним, АМКУ выиграл у "Киевстара" дело о посекундной тарификации.
Экономическая правда
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