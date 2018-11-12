АМКУ открыл дело против мобильных операторов за абонплату за 28 дней

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против мобильных операторов "Киевстар", "Водафон-Украина" и "Лайфселл" за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Об этом со ссылкой на государственного уполномоченного АМКУ Марию Процишен сообщает delo.ua.

Речь идет о том, что плата за пакет услуг распространяется на 28 дней, а не на месяц.

Как написала Процишен, в объяснениях мобильные операторы заявили, что законодательством расчетный период в 1 месяц установлен относительно абонплаты, а у них указан другой вид платы — "плата за пакет услуг".

По мнению операторов, нормативное ограничение в месяц не распространяется на их новые тарифные пакеты.

"Также было указано, что понятие платы за услугу имеет другую правовую природу, нежели абонентская плата", — сообщила уполномоченный АМКУ.

Однако, по ее словам, было выяснено, что в условиях предоставления телекоммуникационных услуг, утвержденных операторами, в разделах "терминология" указывается именно "абонентская плата".

Кроме того, некоторые операторы в информации про введение 4-недельного расчетного периода использовали это понятие.

От трех операторов потребовали прояснить правомерность таких нововведений.

Напомним, АМКУ выиграл у "Киевстара" дело о посекундной тарификации.

Экономическая правда