Аэропорт "Полтава" обслужил первый международный рейс
Из аэропорта Полтавы был осуществлен первый международный рейс.
Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.
"Из аэропорта Полтавы вылетел первый международный рейс новой украинской авиакомпании SkyUp. Аэропорт не работал более 15 лет... Сейчас полноценно функционирует", - написал министр.
Первый международный чартерный рейс из аэропорта Полтавы был осуществлен в египетский Шарм-эль-Шейх.
Напоминаем:
Полтавский аэропорт возобновил работу в июле 2018 года.
Он получил статус международного и начал обслуживать туристические чартерные рейсы.
В феврале 2019 года стало известно, что областной совет дал согласие на передачу взлетно-посадочной полосы аэропорта в госсобственность, аргументировав это тем, что у государства больше возможностей для развития воздушной гавани.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua