Аэропорт "Полтава" обслужил первый международный рейс

Из аэропорта Полтавы был осуществлен первый международный рейс.

Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Из аэропорта Полтавы вылетел первый международный рейс новой украинской авиакомпании SkyUp. Аэропорт не работал более 15 лет... Сейчас полноценно функционирует", - написал министр.

Первый международный чартерный рейс из аэропорта Полтавы был осуществлен в египетский Шарм-эль-Шейх.

Напоминаем:

Полтавский аэропорт возобновил работу в июле 2018 года.

Он получил статус международного и начал обслуживать туристические чартерные рейсы.

В феврале 2019 года стало известно, что областной совет дал согласие на передачу взлетно-посадочной полосы аэропорта в госсобственность, аргументировав это тем, что у государства больше возможностей для развития воздушной гавани.

Экономическая правда