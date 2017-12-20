Аеропорт "Полтава" став міжнародним

Кабмін прийняв рішення про зміну статусу аеропорту "Полтава" на міжнародний.

Про це повідомив і міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаємо полтавців... Чекаємо нового потужного гравця на мапі летовищ України", — написав міністр.

Як повідомляє видання "Полтавщина", ще два тижні тому про необхідність надання полтавському аеропорту міжнародного статусу говорив перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький.

За його словами, Полтавська облдержадміністрація підписала низку договорів із авіакомпаніями і планує організувати приміщення і роботу митниці та прикордонної служби на території аеропорту.

Цю інформацію він повідомляв у розрізі того, що один з туроператорів вже відкрив можливість бронювання місць у літаку, який в травні 2018 року має полетіти із Полтави в Анталію.

Втім, Полтавська ОДА не розділила оптимізму туроператора і висловила надію укластися у ці строки.

Адже прийнята у січні Програма розвитку та підтримки ПОКП "Аеропорт-Полтава" розрахована на 4 роки. Поки ж були виділені кошти лише на проекти будівництва паркану навколо аеропорту та реконструкції терміналу.

Економічна правда