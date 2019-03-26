Экспорт курятины вырос на 77,4% по сравнению с 2017 годом

Украина в первые два месяца 2019 года установила новый рекорд по поставкам курятины на внешние рынки.

Об этом со ссылкой на Таможенную службу сообщает Ukrainian food export board.

Общий объем января-февраля составил 69 тыс. т, что на 77,4% превышает показатель 2017 года (36 тыс. т) и на 42,7% – 2018-го (44,5 тыс. т).

Основными рынками сбыта в феврале были: Саудовская Аравия – 8,4 тыс. т, Нидерланды – 4,4 тыс. т, Словакия – 3,2 тыс. т, Азербайджан – 1,9 тыс. т, Ирак – 1,5 тыс. т, Армения – 1,3 тыс. т, Германия – 1,3 тыс. т, Молдова – 1,14 тыс. т.

Общий объем импорта птицы в январе-феврале 2019 снизился на 24% до 21,4 тыс. тонн против 28,4 тыс. тонн.

В феврале импорт почти достиг уровня 2017 года – 9,7 тыс. т общей стоимостью 3,8 млн долларов.

Основными странами-поставщиками были: Польша – 6,3 тыс. т (печень индюшачья мороженая, фарш мелкого помола, куриные замороженные сердца), Венгрия – 1,3 тыс. т (фарш с куриных корпусов, кожа куриная мороженая), Германия – 890 тонн (фарш куриный механической обвалки замороженный).

Напомним, с начала года Украина импортировала рекордный объем лука.