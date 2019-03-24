С начала года Украина импортировала рекордный объем лука

За первые два месяца текущего года импорт лука в Украину уже превышает показатели за январь-февраль 2018 года в 62 раза.

Об этом сообщает "Украинская плодоовощная ассоциация".

Так, согласно данным официальной статистики, за январь и февраль 2019 года Украина импортировала 35,4 тыс. тонн лука, что является беспрецедентным рекордом для этого периода за всю историю независимости страны.

Для сравнения, за первые два месяца прошлого года на украинский рынок было ввезено всего 565 тонн лука.

В то же время экспорт этой продукции из Украины довольно резко снизился. По официальным отчетам, с начала года украинские экспортеры отгрузили на внешние рынки лишь 275 тонн лука, что почти в десять раз меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

"Увеличение импорта лука в Украине обусловлено как снижением собственного производства в Украине, так и достаточно высоким экспортным спросом на украинский лук в первой половине сезона", - комментирует Татьяна Смирнова, главный аналитик ассоциации.

"Однако, основные объемы лука экспортного качества были реализованы на внешних рынках еще до Нового года, тогда как сейчас в сегменте продукции местного производства на украинском рынке предлагается в основном лук, качество которого начало стремительно снижаться из-за долгосрочного хранения", - добавила она.

Однако, по словам эксперта, не исключено, что уже по итогам марта можно будет наблюдать тенденцию к снижению импорта лука в Украине.

По информации операторов рынка, в настоящее время импортный лук пользуется не очень высоким спросом, ведь у покупателей появилась более дешевая альтернатива в виде местной некондиционной продукции.

"Учитывая это, оптовые компании еще не распродали те объемы, которые они импортировали в начале месяца, поэтому они пока отказываются от закупки новых партий", - подытожили в ассоциации.

Экономическая правда