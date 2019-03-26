Uber покупает конкурента за 3,1 миллиарда долларов

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, договорилась о покупке ближневосточного конкурента Careem Networks за 3,1 миллиарда долларов.

Об этом со ссылкой на пресс-релизы компаний сообщает Интерфакс-Украина.

Из указанной суммы 1,4 млрд долл будет выплачено денежными средствами, еще 1,7 млрд долл – конвертируемыми нотами.

Для завершения сделки потребуется разрешение регулирующих органов 15 стран, в которых работает Careem. В том числе это Египет, Иордания, Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ и Марокко.

Завершить сделку планируют в первом квартале 2020 года. После этого Careem станет 100%-ным подразделением Uber, сохранив при этом свой бренд.

Возглавлять бизнес продолжит один из основателей и главный исполнительный директор Careem Мудассир Шейха. Подразделение будет иметь собственный совет директоров, состоящий из трех представителей Uber и двух представителей Careem.

Данная сделка станет крупнейшей на Ближнем Востоке для технологической отрасли, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что конкурент может появиться у самой Uber.

В частности, речь шла о сервисе доставки UberEats, конкурентом которому может стать ведущая европейская транспортная платформа Bolt, которая планирует запустить услугу доставки еды на всех ключевых рынках Европы и Африки.