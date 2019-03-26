Гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 8 копеек, установив его на 26 марта на уровне 26,88 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,45 гривни (на 25 марта – 30,47 гривни).

Напоминаем:

25 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,94 ­– 26,97 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек, установив его на 25 марта на уровне 26,96 гривни.

Экономическая правда